Juventus, Allegri è in emergenza: esami per il top player

Dopo la gara pareggiata contro il Torino, piove sul bagnato in casa Juventus: Allegri deve fronteggiare un altro possibile stop.

Il derby da 1-1 tra Juventus e Torino ha lasciato diversi strascichi, di cui alcuni particolarmente negativi alla squadra di Max Allegri. Innanzitutto, il risultato. Un pareggio che ha in qualche modo frenato, sebbene lievemente, la grande risalita in classifica, ma più che altro ha amareggiato per come si è sviluppato. Vlahovic non ha inciso come ci si aspettava anche stavolta e in generale la strategia della squadra bianconera non ha convinto.

A ciò si sono aggiunti diversi infortuni e stop imprevisti. Il reparto maggiormente in difficoltà è stato quello difensivo. Daniele Rugani, scelto in formazione ufficiale dopo l’assenza di Bonucci e Chiellini per infortunio e Danilo per squalifica, si è infortunato nel riscaldamento pre derby e ha dovuto lasciare il posto al compagno Pellegrini. Lo stesso a cavallo tra primo e secondo tempo ha lasciato il campo a De Sciglio per problemi fisici.

Una situazione che manda in allarme il reparto in vista del match di Champions League contro il Villarreal, ma anche l’attacco potrebbe subire delle defezioni, oltre l’assenza già annunciata di Federico Chiesa, la cui stagione è finita anticipatamente.

Juventus, allarme per Allegri: Dybala a rischio

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, in vista dei prossimi impegni Paulo Dybala è a rischio. Attualmente l’argentino fa coppia con Morata ai lati del centravanti Vlahovic, ma potrebbe mancare per il big match degli ottavi di Champions. Questa domenica l’argentino effettuerà esami strumentali insieme a Rugani per capire la natura dell’infortunio, ma la propensione dello staff tecnico è quella di non correre rischi, affrettando i tempi di recupero

Ricordiamo che l’attaccante è uscito al 54′ di Juventus-Torino a causa di un fastidio muscolare alla coscia. Un problema già accusato in passato, che non è apparso grave ma per evitare ricadute, si è preferito tenerlo a riposo e per tale motivazione potrebbe mancare contro il Villarreal.