Per Sarri è già Lazio-Napoli, spunta la rivelazione in diretta: “Spero che…”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del posticipo serale pareggiato per 1-1 contro l’Udinese.

Udinese e Lazio si dividono la posta in palio nel posticipo serale della 26a giornata di Serie A. All’iniziale vantaggio di Deulofeu, risponde, a fine primo tempo, Felipe Anderson. Un pareggio che da un lato consente all’Udinese di fare un passo avanti verso la salvezza, dall’altro però non smuove più di tanto la classifica della Lazio, che fallisce il recupero punti su Juventus e Atalanta.

Maurizio Sarri però guarda il bicchiere mezzo pieno. Il risultato secondo il tecnico è stato accompagnato, come dichiarato ai microfoni di DAZN, da una buona prova. “Abbiamo fatto una buona partita.” ha commentato il tecnico. “Avevamo assenze importanti, perso Pedro in corsa, abbiamo giocato appena 72 ore fa.”

Diversi alibi quindi, soprattutto legati al calendario fitto. “Se avessimo un po’ più di tempo per allenarci potremmo guardare ai dettagli.” ha continuato Sarri. “Il gol nasce da una situazione del genere. Dobbiamo lavorare sui dettagli.”

Sarri, tra sogno Champions e campionato. E su Immobile…

Il tecnico poi parla apertamente di Champions League, visto che comunque il quarto posto occupato dalla Juventus dista solo quattro lunghezze: “Se non avessimo avuto l’Europa League stavano già lottando per la Champions. La nostra media punti parla chiaro. Purtroppo paghiamo sempre i match dopo gli impegni europei.”

Un pensiero infine per Ciro Immobile, il suo ritorno potrebbe essere l’arma in più per questa Lazio, a cominciare dal match contro il Napoli di settimana prossima: “Spero di recuperarlo quanto prima. Domani faremo il punto con il dottore e vedremo.”