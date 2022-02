“Manca un rigore”: che svista in Udinese-Lazio, scoppia la rabbia dei tifosi

Polemiche in Udinese-Lazio per una svista dell’arbitro ai danni dei bianconeri. Secondo molti tifosi l’episodio era chiaro.

Udinese e Lazio si spartiscono la posta in palio nel posticipo serale della Serie A. Un risultato che da un lato consente all’Udinese di fare un piccolo passettino in più verso la salvezza, ma dall’altro impedisce alla Lazio di recuperare terreno in modo consistente su Juventus e Atalanta, perdendo anzi due punti nei confronti della Fiorentina.

In questo momento infatti la corsa per l’Europa è molto serrata con le posizioni che vanno dal quarto posto all’ottavo, in pratica dalla Champions League fino al non disputare le coppe europee, racchiuse in soli sei punti.

Secondo molti tifosi però l’Udinese può recriminare per ben due episodi dubbi che non hanno portato al calcio di rigore. I due contatti incriminati sono quello tra Pereyra e Milinkovic-Savic e quello tra lo stesso Pereyra e Luiz Felipe.

Arbitraggio scandaloso in Lazio -Udinese con un rigore NON dato,stranamente,contro la Lazio @LucaMarelli72 anche il VAR che non interviene,scandaloso @AIA_it — Claudio (@Claugod82) February 20, 2022

Manca un rigore all'Udinese grosso come una casa causato da Luiz Felipe — Igli Bratton 🍬🚬 (@Akroma941) February 20, 2022

Udinese-Lazio, la rabbia dei tifosi per l’arbitraggio

Arbitro Massimi e VAR nell’occhio del ciclone quindi, con i tifosi delle squadre interessate alla lotta per l’ingresso nelle coppe europee che gridano decisi allo scandalo per la non concessione dei penalty.

Addirittura alcuni tifosi arrivano anche a taggare il noto moviolista ed ex arbitro Luca Marelli, oppure chiedono spiegazioni all’AIA per quello che, a loro avviso, è un arbitraggio a tratti “scandaloso” che potrebbe conseguenze rispetto ad una lotta molto combattuta per l’ingresso il prossimo anno nelle coppe europee.