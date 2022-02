Napoli, Spalletti costretto a rivoluzionare tutto: tifosi preoccupati

Tra meno di un’ora andrà in scena alla Sardegna Arena la gara tra Cagliari e Napoli: Spalletti sceglie i suoi undici, le novità

Il gruppo del Napoli è volato in Sardegna per affrontare il Cagliari. La gara inizierà alle ore 19:00 di quest’oggi e i partenopei hanno l’occasione di scavalcare sia il Milan (attualmente al primo posto con 56 punti) e l’Inter (che ha 54 punti e una partita in meno da dover ancora giocare).

Sono da poco state comunicate le formazioni ufficiali di entrambe le squadre. Il Napoli si presenta con: Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui, Elmas; Mertens, Petagna. Il Cagliari invece ha schierato: Cragno; Altare, Goldaniga, Lovato; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

Luciano Spalletti, dopo l’impegno di Europa League affrontato contro il Barcellona, è stato costretto a rimaneggiare parte della propria formazione. L’assenza più ‘pesante’ risulta essere quella di Victor Osimhen, che partirà dalla panchina dal momento che ancora avverte fastidio al ginocchio.

Luciano Spalletti si presenta a Cagliari con un 3-4-2-1. In attacco si affida ad Andrea Petagna, dal momento che Osimhen dopo il Barcellona non ha ancora recuperato del tutto dal fastidio al ginocchio. In via precauzionale perciò l’attaccante partirà dalla panchina.

Il nigeriano sarà comunque a disposizione per partire magari a match in corso. La decisione del mister, però, preoccupa i tifosi che ora temono che Osimhen possa non essere effettivamente al 100% della condizione fisica. Come lui, sempre dalla panchina, partirà anche Fabian Ruiz. Assenti sicuro, perché out anche dalla lista dei convocati, restano Anguissa, Insigne, Lobotka, Lozano e Politano.