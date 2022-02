“Sembra un’assemblea di condominio”: Serie A, il presidente vuota il sacco

In Serie A c’è un nuovo presidente. Da diverse settimane, infatti, l’Assemblea di Lega vede un nuovo partecipante: spunta il retroscena.

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana da pochi mesi, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Rai’ durante la trasmissione radiofonica ‘Radio Anche’io Sport’. Il numero uno del club campano ha svelato alcuni retroscena su Sabatini, su Davide Nicola e sulla Serie A.

Di seguito uno stralcio di quanto da lui dichiarato: “Rapporti con il presidente Lotito? Non ne abbiamo avuti. Per la cessione del club hanno fatto tutto i trustee. Spero in ogni caso di incontrarlo presto. Il mio è un progetto a medio-lungo termine. C’è tanto entusiasmo, ce la metteremo tutta. C’è anche un progetto per il nuovo stadio. Ci siamo affidati ad una società per avere un possibile restyling dell’Arechi o per spostare il tutto su un nuovo stadio. Entro trenta giorni capiremo in che direzione muoverci”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, parla il presidente della Salernitana Danilo Iervolino

Poi prosegue: “Probabilità di salvarci? Non penso che siano tantissime, sinceramente. Ma penso non siano neanche misere, viste le ultime tre gare dove c’è stata tantissima grinta in campo. Sono fiducioso, quelle gare potevamo vincerle. Proseguire con Davide Nicola in caso di salvezza? Non lo so ancora, ma penso che lui sarebbe disposto ad arrivare a Berlino in bici stavolta (ride, ndr)”.

LEGGI ANCHE >>> Agnelli fa affari col PSG: l’attaccante può partire in estate

Poi conclude: “L’idea di chiamare Walter Sabatini è stata mia. E’ una leggenda che calcio, ha messo insieme un team unico nel suo genere. C’è un feeling incredibile, io delego a lui e rispetto i ruoli. Saprà fare bene da qui alla fine del campionato, lo penso davvero. Nuovo presidente della Lega Serie A? Quello di Bonomi credo sia l’identikit perfetto, mi auguro non possa essere bruciato come nome. Spero che tutti possano convergere su di lui. Per me è l’uomo giusto. Il mio ingresso in Lega? E’ stato tumultuoso, l’Assemblea è molto disordinata. Sembra una assemblea di condominio dove possono volare gli stracci”.