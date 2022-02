Agnelli fa affari col PSG: l’attaccante può partire in estate

La Juventus non guarda soltanto al presente ma pensa anche al futuro: il calciomercato potrebbe portare Agnelli a trattare con il Psg

La sconfitta dell’Atalanta ha consentito alla Juventus di tirare un sospiro di sollievo. Malgrado il pareggio per 1-1 nel derby con il Torino, i bianconeri sono rimasti al quarto posto in classifica. E c’è di più, perché il punto conquistato contro i granata di Juric, in una partita non giocata nel migliore dei modi dalla squadra di Max Allegri, ha consentito di aumentare il distacco sui bergamaschi, scivolati nella sfida contro la Fiorentina.

A poche ore dall’importante confronto contro il Villarreal negli ottavi di finale d’andata della Champions League, restano comunque delle perplessità sulla formazione bianconera. In queste ore però si parla pure di calciomercato e di un possibile addio in estate.

Juventus, Moise Kean: pochi minuti e prestazioni deludenti, in estate può tornare in prestito al Psg

Moise Kean, autore di un’ottima stagione nel passato corso con il Psg, è stato prelevato durante la scorsa estate dalla Juventus. I bianconeri lo hanno preso in prestito biennale con obbligo di riscatto dall’Everton, club che fino a quel momento era proprietario del suo cartellino.

Da quando è tornato alla Juventus però il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative. In campo non ha mai trovato grossa continuità e l’arrivo a Torino di Dusan Vlahovic ha condizionato ulteriormente i suoi piani.

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, il calciatore potrebbe andare in prestito in estate. Qualcosa che non è stato tecnicamente possibile già a gennaio in quanto avesse indossato già le maglie di Everton e Juventus (sarebbe dunque potuto tornare solo agli inglesi).

A luglio però, per lui, potrebbe tornare d’attualità la pista Psg con cui ha fatto molto bene fino a pochi mesi fa. Un suo ritorno a Parigi sembra plausibile, soprattutto se alla fine Kylian Mbappé dovesse andare al Real Madrid come appariva scontato fino a un paio di settimane fa. L’operazione porterebbe Agnelli a trattare con il Psg, una delle grandi ad aver detto no alla Superlega.

In questa stagione ha racimolato 26 presenze, gran parte delle quali partendo dalla panchina, con la maglia della Juventus trovando però soltanto quattro reti. Un bottino molto inferiore rispetto a quello ottenuto con il Psg durante l’anno passato. Un percorso composto da 19 gol in 41 partite.