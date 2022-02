“Gli ho chiesto di restare”: Juve, il retroscena che spiazza i bianconeri

Rivelazione che scuote gli animi in casa Juve. In vista della prossima sessione di mercato, spunta il retroscena sull’obiettivo bianconero.

In casa Juventus non si smette di guardare al futuro. La speranza di migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per il prossimo anno, magari lavorando proprio su quei reparti dove i bianconeri sono parsi maggiormente carenti nel corso di quest’anno. Certo, molto dipenderà anche da quelle che saranno le situazioni interne e da come queste verranno risolte (Dybala su tutti).

Ma la dirigenza non si ferma, ed il mercato rappresenta in ogni momento un argomento di discussione. La Juventus sta monitorando diversi profili ormai da mesi, ed uno di questi porta direttamente in casa Barcellona: Ousmane Dembele, infatti, è stato messo nel mirino della Vecchia Signora già da diverso tempo, anche se ad oggi il francese è rimasto in terra catalana. Il futuro pare sia destinato a proseguire lontano dal Camp Nou, ma nelle ultime ore è emerso un particolare retroscena.

Juve, il retroscena ed il consiglio di Aubameyang

Il Barcellona è stato attento nel corso dell’ultima sessione di mercato a mettere a segno colpi in grado di risollevare le sorti della stagione. Uno di questi porta il nome di Pierre Emerick Aubameyang, che dopo essersi svincolato dall’Arsenal ha deciso di accettare la sua avventura con la maglia blaugrana.

E pare che proprio l’arrivo dell’ex Borussia Dortmund abbia quanto meno ritardato proprio l’addio di Dembele, come raccontato dallo stesso Aubameyang ai microfoni di ‘Mundo Deportivo’: “Abbiamo chiacchierato parecchio, ma non della sua situazione. Non voglio interferire nelle sue scelte, ma gli ho comunque chiesto di restare. É un calciatore fantastico, uno dei migliori al mondo quando parte palla al piede”, le parole di Aubameyang.