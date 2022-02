Juve ed il caso plusvalenze, nuovo capitolo: c’è il comunicato ufficiale

Il caso plusvalenze si avvia ad un nuovo capitolo. E’ appena arrivato il comunicato ufficiale della Juve a riguardo.

Nelle ultime settimane era passato un po’ in sordina il caso plusvalenze che coinvolge ben undici società di Serie A. Dopo diverso tempo dedicato alle indagini siano di fronte all’inizio di un nuovo capitolo della vicenda.

La Juve, uno dei club maggiormente coinvolti, attraverso i suoi canali ufficiali, ha rilasciato un lungo comunicato in cui annuncia conclusa la fase d’indagine. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver ricevuto questa sera, unitamente ad altre 10 società di calcio italiane e relativi soggetti apicali, una Comunicazione di conclusione delle indagini dalla Procura Federale presso la F.I.G.C. in ordine alla valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze”

Questo, all’atto pratico significa che la Juve “potrà ora avere accesso agli atti e articolare le proprie difese nei termini previsti dal codice, confidando di poter dimostrare la correttezza del proprio operato”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Plusvalenze, non solo Juve: coinvolte 11 squadre

In parole povere la Procura Federale ha ufficialmente chiuso le indagini avendo sostanzialmente acquisito le ‘prove’ necessarie. Prove che ora verranno esaminate dai giudici, i quali saranno infine chiamati ad emettere la sentenza.

LEGGI ANCHE >>> “E’ clamoroso”: Cagliari-Napoli, l’allenatore non ci sta e sbotta a DAZN

Il caso al momento coinvolge 11 club. Oltre alla Juve, anche altre big come Napoli e Inter sono sotto la lente di ingrandimenti per movimenti di mercato ‘sospetti’ assieme ad altre squadre come Sampdoria e Genoa.