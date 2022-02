“E’ clamoroso”: Cagliari-Napoli, l’allenatore non ci sta e sbotta a DAZN

Il Cagliari ferma il Napoli sul risultato di 1-1. Ecco le parole a caldo dell’allenatore dopo il pareggio rilasciate ai microfoni di DAZN.

Un Cagliari motivato e desideroso di far bene ferma il Napoli e impedisce agli azzurri di approfittare dei passi falsi di Milan e Inter. Un risultato che oltretutto, per quanto creato, va stretto maggiormente ai sardi.

Di questo avviso il tecnico Walter Mazzarri che nel post partita si è lamentato ai microfoni di DAZN per alcune situazioni che avrebbero, a suo dire, penalizzato i suoi uomini. “C’era un rigore per noi.” ha tuonato Mazzarri. “Mario Rui è un calciatore esperto, nell’episodio con Altare forse ha tratto in inganno l’arbitro. E’ una clamoroso che il VAR non sia intervenuto in questa situazione. Poi magari lo sbagliavamo, ma intanto…”

Rimpianti che non si fermano solo agli episodi arbitrali. Per Mazzarri il Cagliari ha fallito troppe occasioni. “Se hai quel tipo di occasioni 99 volte su 100 la metti dentro.” ha continuato il tecnico. “Ma non è una cosa solo di questa partite. Siamo sfortunati, per quello che stiamo creando meriteremmo almeno 4-5 punti in più.”

Mazzarri carica il Cagliari: “Ora la squadra mi segue e si vede”

Il tecnico parla poi del campionato dei rossoblù e dell’inversione di rotta nelle ultime gare: “Quando arrivi in una situazione già avviata non è mai facile. Sembra che i giocatori facciano fatica a seguirti. Prima del mercato eravamo bloccati non potevamo fare tante scelte.”

Poi la svolta a gennaio: “Siamo stati coraggiosi. La società mi è venuta dietro e abbiamo fatto delle scelte importanti. Abbiamo preso ragazzi funzionali al calcio che avevo in mente e che adesso stiamo effettivamente facendo. La squadra adesso mi segue e si vede. Sono contento che tante scommesse che abbiamo fatto si stiano rivelando vincenti.”