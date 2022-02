“Non è più lui”: Milan, attacco pesante ad uno dei rossoneri

Milan che non va oltre il pari a Salerno. Gli addetti ai lavori hanno individuato in uno dei giocatori un vero e proprio problema.

Il Milan, nonostante il turno abbordabile, non va oltre il pari contro la Salernitana. Fortuna per i rossoneri che Napoli e Inter non ne hanno approfittato fallendo a loro volta i match contro Cagliari e Sassuolo. Ciò però non toglie che in casa rossonera ci sono alcuni problemi da risolvere quanto prima.

A partire dalla situazione di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano non sta rendendo al meglio, come ha notato l’ex rossonero Antonio Cassano. Un Cassano che non ci è andato giù leggero alla Bobo TV, parlando chiaramente di calciatore svogliato che si limita a fare il minimo in quanto con la testa praticamente già altrove.

“Lo vedo svogliato.” ha dichiarato Cassano. “Da quando è tornato dalla Coppa d’Africa sembra un altro calciatore, non è più lui. Secondo me ha già deciso quello che vorrebbe fare e adesso si sta limitando solo a timbrare il cartellino.”

Cassano, non solo Milan: attacco anche all’Inter

Se il Milan piange, l’Inter certo non ride. Antonio Cassano ce l’ha anche con i nerazzurri: “C’è un problema sia fisico che mentale nei nerazzurri. Contro il Sassuolo la partita più brutta, insieme a quella con la Juve, fatta quest’anno dall’Inter. Avevano una grande occasione e l’hanno gettata al vento.”

Infine però un pensiero positivo per i nerazzurri, soprattutto per Lautaro: “Secondo me è davvero un campione che può giocare ovunque. Può arrivare tranquillamente a fare 35 gol a stagione. È talmente tanto generoso che sarebbe il miglior compagno per qualsiasi attaccante.”