“Ho parlato con Mancini”: Mondiali, candidatura a sorpresa per l’Italia

Si avvicina per l’Italia il momento decisivo: se vuole accedere ai Mondiali, il gruppo di Mancini è chiamato a fare del proprio meglio

Manca sempre meno alla gara che l’Italia è chiamata a giocare contro la Macedonia del Nord il 24 marzo. La Nazionale Italiana ha come obiettivo quello di vincere per cercare di raggiungere a qualsiasi costo la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

L’Italia ha già svolto, a fine gennaio durante la pausa per gli impegni delle varie nazionali, uno stage a Coverciano in vista delle gare dei playoff. L’obiettivo è accedere ai Mondiali, motivo per cui Roberto Mancini sta monitorando con attenzione i giocatori che possono fare al caso suo e della Nazionale.

A tal proposito, è arrivata nelle ultime ore una candidatura a sorpresa. Walter Sabatini, attuale direttore sportivo della Salernitana, ha infatti rivelato in diretta a ‘Lira TV’ di aver proposto il profilo di un attaccante che sta dimostrando in questi ultimi match del campionato le proprio qualità. Ecco cos’ha riferito il ds.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mondiali, arriva una candidatura a sorpresa per l’Italia di Mancini: Sabatini propone Bonazzoli

Nel corso del match che si è disputato nella serata di sabato a Salerno tra Salernitana e Milan è stato presente in tribuna anche Roberto Mancini. Occhi puntati su quei giocatori che potrebbero essere fondamentali per il playoff tra le file dell’Italia. Walter Sabatini, in diretta a ‘Lira TV’, ha rivelato un retroscena riguardante una conversazione avuta con lo stesso Mancini.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Cagliari-Napoli: segui la partita LIVE

Il direttore sportivo della Salernitana ha quindi rivelato: “Con Mancini abbiamo scambiato qualche battuta su Federico Bonazzoli, che lui ha lanciato all’Inter quando aveva sedici anni. Con questo però non sto dicendo che lo chiamerà in Nazionale”. Bonazzoli, inoltre, ha segnato ai rossoneri sotto gli occhi dello stesso CT, motivo in più (oltre a quanto sta facendo vedere in questa stagione, nonostante le difficoltà della squadra) per essere notato. E chissà forse anche preso in considerazione.