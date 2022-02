“Dopo il Villarreal…”: Juve, finalmente la firma che Allegri aspettava

La Juve di Allegri si prepara al meglio per affrontare questa sera il Villarreal, ma non si ferma neppure sul mercato: a breve il rinnovo del giocatore

La Juventus questa sera affronterà, alle ore 21:00, il Villarreal al cosiddetto ‘Estadio de la Ceramica’ in Spagna. Prima parte degli ottavi di finale di Champions League in trasferta per il bianconeri. La società, dal canto suo, non si ferma neanche sul mercato: in arrivo il rinnovo del giocatore.

Un perno fondamentale, ormai da diversi anni, all’interno delle file bianconere è senza dubbio Juan Cuadrado. Il colombiano è arrivato alla Juventus, in prestito dal Chelsea, nel 2015 ed è stato poi acquistato a titolo definitivo nel 2017. In questa stagione, con la guida di Massimiliano Allegri, si è confermato titolarissimo. In 24 match giocati ha segnato 4 gol e servito 1 assist.

Il contratto del giocatore andrà in scadenza il 30 giugno 2022. L’obiettivo è perciò quello di arrivare quanto prima alla firma per il rinnovo. Dopo la sfida contro il Villarreal, in cui Cuadrado sarà chiamato a dare il meglio di sé, potrebbe arrivare anche l’ufficialità che si attende a riguardo.

Calciomercato Juve, in arrivo la firma di Cuadrado per il rinnovo: i dettagli

La Juventus non ha, quindi, intenzione di privarsi del proprio esterno di attacco. Con ogni probabilità questa sera, contro il Villarreal, Cuadrado completerà il tridente d’attacco, complice anche l’assenza di Paulo Dybala. A riferirlo è ‘Tuttosport’ che ha parlato, nell’edizione odierna, anche del suo rinnovo di contratto. Secondo il quotidiano tutto sarebbe ormai fatto per il rinnovo di Cuadrado, visto come ‘scontato’ tra i diversi da dover concordare: “Dopo il Villarreal arriverà la firma“.

Attualmente il colombiano guadagna circa 4 milioni di euro netti a stagione. Come riferito da ‘Tuttosport’, la Juventus gli offre, a 33 anni, di poter prolungare il proprio contratto per altri 3 anni, o al massimo di firmare per altri 2 anni con opzione per il terzo. Le cifre resterebbero più o meno le stesse. Il rinnovo, di cui si è già discusso nei mesi precedenti, sarebbe perciò solamente stato rimandato a febbraio, ma mai messo in discussione.