“Quanta voglia gli è rimasta?”: Roma, su Mourinho l’attacco è pesante

La Roma di José Mourinho non sta percorrendo il percorso che in molti avevano immaginato a inizio stagione: l’attacco è pesante

La Roma di José Mourinho sembra molto spesso una squadra smarrita. Nonostante la voglia, complice in alcune parti della stagione anche la stanchezza, la tenuta mentale dei giallorossi ha inficiato su alcune gare. È perciò arrivato un pesante attacco nei confronti del portoghese.

‘Il Messaggero’, con l’edizione odierna, ha svolto una lunga e approfondita disamina sulla situazione vissuta in casa Roma. Questa stagione sarebbe dovuta essere quella della rinascita vera e propria grazie all’arrivo di José Mourinho ma, almeno attualmente, la svolta decisiva ancora non è arrivata.

Come si legge sulle pagine de ‘Il Messaggero’, però: “In un campionato simile basterebbe un filotto di vittorie, diciamo tre, per modificare tutti gli scenari. Ne può essere capace questa Roma?“. È tutto qui il perno attorno al quale ruota l’analisi compiuta sulla squadra di Mourinho e sulla sua capacità di poter incidere ancora.

Roma, Mourinho e il progetto giallorosso: “Chissà cosa passa per la testa e chissà quanta voglia è rimasta”

‘Il Messaggero’, dunque, non ha molti dubbi: per far sì che le aspettative non vengano deluse pienamente, Mourinho ha bisogno di dare una svolta a questa stagione. La domanda però resta una soltanto, allo stato attuale delle cose: “Chissà quanta voglia gli è rimasta di cavalcare ancora il progetto. Accontentato sul mercato, Mourinho ha smarrito lo smalto e la Roma ha perso occasioni preziose. Meno nove punti rispetto allo scorso anno con Fonseca”.

“Di segnali allarmanti ne piovono a iosa – si legge ancora sul quotidiano – compreso quello di Zaniolo ed El Shaarawy in libera uscita danzante dopo la partitaccia col Verona. Cose del genere, ai tempi di Mourinho Imperator, non sarebbero accadute o sarebbero state punite con severità draconiana”. In tanti, specialmente i tifosi giallorossi, si chiedono dove questa Roma possa arrivare. Eliminata dalla Coppa Italia, resta ancora in corsa in Serie A, dove ha fin qui collezionato 41 punti.