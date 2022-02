“Se sei un campione…”: Juve, il grande ex punzecchia Vlahovic

L’ex bianconero fa, nel corso di un’intervista, una disamina per la gara che attenderà la Juve contro il Villarreal: su Vlahovic non ha dubbi

Questa settimana sancisce il ritorno sul campo della Champions League anche della Juventus. I bianconeri sono, infatti, volati in Spagna per affrontare il Villarreal. Tutto pronto, dunque, per il match di questa sera alle ore 21:00.

L’ex bianconero, Alessandro Del Piero, per l’occasione sarà ai microfoni di ‘Sky Sport’ e svolgerà il commento tecnico. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rilasciato una sua personale disamina per la sfida che attenderà i bianconeri.

Si aspetta tanto dalla sua ex squadra: “La squadra di Allegri ha potenzialità ed è favorita, però deve essere cattiva, affamata e non può accontentarsi dei quarti di finale”. Inoltre, Del Piero ha anche detto la sua su Dusan Vlahovic.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, Del Piero parla del match di Champions contro il Villarreal: chiaro anche il suo pensiero su Vlahovic

Alessandro Del Piero, ex colonna portante della Juventus, ha parlato della gara di Champions League da giocare questa sera contro il Villarreal ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Questo è stato il suo pensiero su Dusan Vlahovic: “Se sei forte l’età non conta. Devi essere nato pronto, se sei un campione“. Parole, le sue, che vanno dritte al punto.

LEGGI ANCHE >>> Caso plusvalenze, coinvolti cinque club di Serie A: ecco cosa rischiano

Del Piero, così come tutto il mondo legato alla Juve, si aspetta molto dall’attaccante arrivato da pochissimo tra i bianconeri. L’ex calciatore ha poi parlato dell’assenza di Paulo Dybala, fuori per un problema muscolare: “Mi dispiace per l’infortunio di Dybala perché io avrei insistito con il tridente, una soluzione che può funzionare se le tre punte corrono come gregari e si sacrificano tanto l’uno per l’altro”.