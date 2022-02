Caso plusvalenze, coinvolti cinque club di Serie A: ecco cosa rischiano

Caso plusvalenze, chiuse le indagini ma non è ancora tutto totalmente finito: ecco cosa rischiano i cinque club coinvolti

Con la fine della giornata di ieri, in serata, cinque club di Serie A, due di Serie B e due di Lega Pro hanno ricevuto un avviso di chiusura delle indagini. Tutte le società coinvolte ora hanno a disposizione un massimo di 15 giorni per depositare le proprie memorie difensive. In via definitiva, infatti, nulla è stato ancora deciso.

In Serie A, cinque club sono finiti nel mirino delle indagini. Si tratta di Juventus, Napoli, Genoa, Sampdoria ed Empoli. In Serie B, invece, sono state coinvolte Pisa e Parma. In Lega Pro, infine, Pescara e Pro Vercelli. Dopo aver consegnato i documenti di difesa, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, verrà deciso per il rinvio a giudizio o per l’archiviazione.

Sarà il Tribunale federale a prendere la decisione finale. Nonostante il comunicato emanato ieri dai canali ufficiali della Juve, riguardante la chiusura delle indagini, il corso giuridico non è ancora terminato. Nel mirino resta la presunta violazione di tre articoli del Codice di Giustizia sportiva.

Caso plusvalenze, ecco cosa rischiano i club coinvolti: in Italia in attesa restano tra gli altri anche Juventus e Napoli

La Juventus, nella serata di ieri, ha emanato un comunicato ufficiale con cui è stata dichiarata la chiusura delle indagini riguardanti il caso plusvalenze. Ora il decorso giudiziario non si ferma. Entro 15 giorni le società coinvolte dovranno consegnare le proprie memorie difensive.

Il rischio, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, per i club ora è il deferimento. Stando all’articolo 31, in riferimento alle “violazioni in materia gestionale ed economica” potrebbe accadere che: “la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida“. Secondo l’articolo 4, invece, in base alla “mancata lealtà” il rischio è che la squadra in questione venga puntina con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.