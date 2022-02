“Non l’ho mai fatto…”: Napoli-Barcellona, l’attaccante provoca gli azzurri

In attesa di Napoli-Barcellona, attesissima gara di ritorno di Europa League, gli azzurri vengono provocati da una stella blaugrana.

Se ripeterà il copione andato in scena all’andata al Camp Nou, Napoli-Barcellona di certo regalerà emozioni a non finire a tutti gli appassionati di calcio. La gara che deciderà chi tra azzurri e blaugrana proseguirà il cammino in Europa League è una delle più attese della settimana appena cominciata. Non solo da tifosi e addetti ai lavori, ma anche dagli stessi giocatori.

Già nella gara di andata non sono mancate le provocazioni da parte dei giocatori blaugrana, che vivono una stagione difficile e sono ansiosi di ritrovare la grandezza perduta con l’addio di Lionel Messi. Piqué ha affermato che il Napoli non aveva giocato bene e che il Barcellona avrebbe meritato la vittoria in Spagna, una provocazione a cui ne è seguita un’altra, decisamente più soft, nella giornata di oggi.

Napoli-Barcellona, Aubameyang: “Voglio segnare al Maradona”

Protagonista, in quest’ultimo caso, il 32enne attaccante franco-gabonese Pierre-Emerick Aubameyang, a lungo stella dell’Arsenal prima di un burrascoso divorzio a gennaio. Arrivato al Barcellona da svincolato, si è distinto già nella gara di andata con alcune folate offensive che hanno messo in difficoltà la difesa del Napoli senza però trovare il gol.

Un obiettivo che si è proposto di centrare al ritorno, come ha affermato al periodico spagnolo Sport subito dopo la gara vinta con il Valencia che lo ha visto realizzare una strepitosa tripletta: “Se giochiamo come al Mestalla abbiamo ottime possibilità di passare il turno. All’andata abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo riusciti a capitalizzarle, al ritorno dovremo essere più cinici.”

Ed ecco la stoccata: “Non ho mai segnato al Maradona, è vero. Potrebbe essere l’occasione giusta per cominciare”.

Aubameyang non è neanche certo di partire titolare giovedì sera. Si gioca il posto con Adama Traoré, che al momento è in vantaggio nonostante lo spettacolare tris calato dall’ex Arsenal sul campo del Valencia. Certo è però che sarà uno dei tanti nomi da cui la difesa azzurra dovrà guardarsi per continuare l’avventura in Europa League.