PSG, da Madrid svolta ed assist per Donnarumma: ipotesi a sorpresa

Gianluigi Donnarumma sta faticando a imporsi come titolare al PSG, ma tutto potrebbe cambiare con le ultime voci che arrivano da Madrid.

Un vecchio adagio insegna che se è difficile arrivare al top è ancora più difficile restarci. Una lezione che certo Gianluigi Donnarumma ha dovuto imparare durante la stagione in corso, la prima in carriera lontana dal Milan dove è cresciuto per poi imporsi ancora giovanissimo.

Reduce dagli Europei vinti con l’Italia, manifestazione in cui è stato premiato come miglior giocatore, il portiere azzurro è stato uno dei protagonisti dello scorso calciomercato estivo con un trasferimento che ha fatto molto discutere. Lasciato a parametro zero il Milan, Donnarumma si è infatti accasato al ricco PSG, dove tutto lasciava pensare sarebbe stato il portiere titolare.

Gli addetti ai lavori non avevano però fatto i conti con la classe del portiere costaricano Keylor Navas, che si è rivelato un ostacolo da superare più duro del previsto, e con il metodo di gestione del tecnico dei parigini Mauricio Pochettino. Che ancora oggi alterna i suoi due estremi difensori senza una gerarchia ben definita.

Risultato: Donnarumma gioca, ma non quanto vorrebbe e dovrebbe. Una situazione che per il momento il portiere azzurro sopporta ma che alla lunga potrebbe essere controproducente per la sua carriera. Ma che può cambiare dopo le ultime notizie in arrivo da Madrid.

Pochettino verso il Real: cambia il futuro di Donnarumma?

Secondo il Daily Mail, infatti, il Real Madrid non sarebbe del tutto soddisfatto della gestione di Carlo Ancelotti e starebbe pensando a un possibile cambio in panchina a fine stagione. Il 1° posto nella Liga non basta infatti alle merengues, che il prossimo 9 marzo si giocheranno proprio con il PSG l’accesso ai quarti di finale di Champions League.

Si parte dall’1-0 dell’andata per i parigini firmato da Mbappé, stella ormai in procinto di trasferirsi al Real, e in caso di eliminazione il futuro di Ancelotti potrebbe essere segnato indipendentemente dalla vittoria della Liga. A quel punto a Madrid starebbero pensando di sostituire il tecnico italiano proprio con Pochettino, che lascerebbe Parigi.

Un addio che probabilmente sbloccherebbe la situazione in cui si trova Donnarumma. L’arrivo di un nuovo allenatore coinciderebbe infatti molto probabilmente con un cambio nelle gerarchie e nel modo di gestione del ruolo di portiere, e potrebbe segnare la definitiva promozione di Gigio a titolare.

In ogni caso l’addio di Mauricio Pochettino a fine stagione sembra quasi del tutto certo. La situazione potrebbe cambiare soltanto in caso di vittoria della Champions League, e a quel punto la questione Donnarumma-Navas andrebbe comunque risolta. Nonostante abbia affermato di vivere la concorrenza con tranquillità, infatti, è chiaro che il portiere dell’Italia non intenderà passare un’altra stagione ad alternarsi tra campo e panchina.