Roma, l’annuncio arriva improvvisamente: l’addio è ufficiale

Che l’atmosfera sia tutt’altro che serena in casa Roma lo conferma anche l’addio di una popolare figura che collaborava con i giallorossi.

Doveva essere la stagione del rilancio ad alto livello, la prima davvero targata Dan Friedkin. Una sontuosa campagna acquisti, l’arrivo in panchina di un nome importantissimo come José Mourinho, la promessa di riportare il club dove meritava. In pochissimi pensavano che la Roma avrebbe potuto da subito lottare per lo Scudetto. Ma qualcuno pensava che piazzarsi tra i primi quattro fosse possibile. E sicuramente in molti pensavano che sarebbe andata meglio di come sta andando.

Perché la Roma, dopo 26 giornate, si trova appena all’8° posto in classifica. È reduce da tre deludenti pareggi negli ultimi tre turni, dalla netta eliminazione patita con l’Inter in Coppa Italia. E tutto il progetto che Friedkin e i suoi uomini hanno costruito intorno a Mourinho comincia a traballare, rendendo più difficile la risalita.

A conferma di come l’atmosfera sia elettrica dalle parti di Trigoria ecco arrivare come un fulmine a ciel sereno le dimissioni di Maurizio Costanzo, dalla scorsa estate parte dello staff come consulente esterno per quanto riguarda la comunicazione. Il noto presentatore ha comunicato la sua decisione al Corriere dello Sport.

Roma, si dimette Maurizio Costanzo

Dopo aver firmato l’accordo con il club del cuore lo scorso 10 luglio, a 83 anni Costanzo aveva mostrato l’entusiasmo di un ragazzino. La sua intenzione dichiarata era quella di ricucire il rapporto tra squadra e tifoseria come advisor esterno. Ma qualcosa evidentemente non ha funzionato per il verso giusto se adesso, dopo appena 7 mesi, è arrivato il divorzio.

“Ho deciso di lasciare perché non mi è stata data la possibilità di svolgere il mio lavoro” ha affermato Costanzo, prima di specificare però che non è niente di personale contro il club o l’allenatore: “Resto assolutamente a favore della Roma e di Mourinho“.