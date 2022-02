Milan, i ‘senatori’ vogliono il faccia a faccia col club: spunta il motivo

Il Milan prosegue nella corso allo Scudetto, nonostante il pareggio incassato contro la Salernitana: l’obiettivo dei giocatori è chiaro

Il Milan, nonostante il pareggio incassato a Salerno contro la Salernitana, non ha intenzione di mollare nella corsa Scudetto. I rossoneri hanno le idee ben chiare: l’obiettivo è scavalcare Inter e Napoli e diventare Campioni d’Italia.

Da qui deriva anche l’idea dei senatori della squadra, tra cui Zlatan Ibrahimovic, Alessio Romagnoli e Davide Calabria, di pensare già ai cosiddetti ‘premi scudetto‘. Come si legge tra le pagine dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, presto i tre giocatori andranno a colloquio con l’amministratore delegato e direttore generale del Milan, Ivan Gazidis.

Come aveva riferito lo stesso Calabria ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non ci poniamo limiti, sarebbe stupido farlo perché dobbiamo cavalcare l’onda. Se farò parte della ‘commissione’ che discuterà il premio scudetto con Gazidis? Saremo i soliti: io, Ibra e Romagnoli. Magari andremo a parlarne a breve”. Parole chiare che ben dimostrano quanto sia alta l’aspettativa nella squadra per il raggiungimento dell’ambito premio.

Milan, la squadra è pronta a discutere i premi Scudetto: ecco quando può avvenire l’incontro con Gazidis

Le dichiarazioni rilasciate qualche tempo fa da Davide Calabria sono state riferite con tono abbastanza scherzoso. Tuttavia, la questione dei premi per l’eventuale vittoria dello Scudetto si fa sempre più seria all’interno delle file rossonere. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ non sarebbe stata ancora fissata la data dell’incontro con Gazidis, ma questo potrebbe avvenire già dopo il match da giocare contro il Napoli allo Stadio Maradona (gara prevista il 6 marzo).

I giocatori appaiono, dunque, determinati. I bonus legati alla possibile vittoria dello Scudetto sono ovviamente già presenti nei contratti firmati in precedenza. Si tratterebbe dunque di un extra destinato all’intera squadra. Citando ancora Calabria, per i giocatori del Milan non ci sono dubbi: “Siamo in fiducia e sicuri di quello che possiamo fare e che possiamo ottenere”.