“Gli italiani faticano…”: Serie A, attacco pesantissimo dalla Francia

Una più che autorevole testata francese affonda la Serie A rivolgendo una spietata critica al calcio italiano e alle sue big.

Il tabellone degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022 si presenta variegato come raramente è accaduto negli ultimi anni: 4 squadre inglesi, 3 spagnole, 2 portoghesi, 2 francesi e 2 italiane oltre a rappresentanti di Austria, Germania e Olanda. Uno scenario che sembra smentire chi parla di equilibri europei sempre più compromessi a favore dei campionati top.

Esclusa l’Inghilterra, che con la Premier League non a caso ha dominato le ultime edizioni delle coppe europee, nessun Paese sembra avere un peso specifico maggiore rispetto a un altro. Eppure dalla Francia arriva un pesantissimo affondo nei confronti del movimento calcistico italiano, accusato di essere ormai il pallido ricordo di quello che dominava la scena alla fine del XX secolo.

L’Equipe, stoccata alla Serie A: “Non è competitiva in Europa”

Autore della stoccata nientemeno che L’Equipe, prestigiosa testata d’oltralpe, che in un breve quanto incisivo articolo a firma di Valentin Pauluzzi analizza impietosamente il rendimento dei club di Serie A in Champions League. Sottolineando come molto spesso già l’ostacolo della fase a gironi sia stato un problema e quello degli ottavi ultimamente risulti sempre più fatale.

Dopo aver ricordato la riforma della Champions nel 2016, che permise nuovamente a 4 club italiani di accedere direttamente ai gironi e fu considerata una vittoria diplomatica molto importante per la Serie A, Pauluzzi ricorda che “dal 2018 a oggi soltanto due club italiani hanno superato gli ottavi: la Juventus nel 2019 e l’Atalanta nel 2020″. Per poi tra l’altro essere eliminati ai quarti.

Si tratta, sempre dal 2018 in poi, di una percentuale successi/tentativi disastrosa, pari al 25%, la peggiore tra i club che hanno mandato rappresentanti a questo punto della competizione. La metà di quella francese, che si attesta al 50%. L’Equipe sottolinea che dopo la sconfitta con il Liverpool dell’Inter, la Juventus resta l’ultima speranza per la Serie A per tornare competitiva. Ma ricorda anche le eliminazioni agli ottavi nelle ultime due edizioni contro Ajax e Lione.

Insomma, la Serie A per L’Equipe non è più competitiva. Fatica in Europa, è lontana dallo splendore di un tempo. Questione di tecnica e di mentalità, come chiosa nel finale Pauluzzi ricordando quando Allegri disse che, dagli ottavi di Champions in poi, contano tanto la bravura quanto la fortuna. Un’affermazione che evidentemente non ha riscosso grande successo al di là delle Alpi.