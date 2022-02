“Via a marzo”: non solo Insigne, un altro napoletano si trasferirà in MLS

Dopo la firma di Lorenzo Insigne col Toronto, anche un altro calciatore napoletano della Serie A è pronto a trasferirsi in Canada, già durante il prossimo mese.

Scaduto a giugno 2022 il contratto col Napoli, il capitano Lorenzo Insigne lascerà la città e la squadra del cuore per trasferirsi al Toronto, in Canada. Una scelta di vita oltre che professionale, in chiusura di carriera, sebbene il nazionale italiano sia ancora nel fiore della sua carriera.

A condividere il progetto calcistico della MLS sarà anche un altro napoletano, ma per motivi decisamente diverse. Mimmo Criscito, capitano a sua volta del Genoa, è in contrattazione con il Toronto e potrebbe cambiare aria già a marzo.

Il difensore cerca un’ultima grande avventura in carriera, che possa rappresentare una situazione serena anche economicamente. Il Genoa è in grandissima difficoltà progettuale e indubbiamente avrà bisogno di uno svecchiamento della rosa.

Genoa, addio Criscito: il capitano si trasferisce al Toronto

Una decisione non semplice da prendere, per il legame che Criscito ha col Genoa, club nel quale ha deciso di tornare per la quarta volta nel 2018, dopo aver concluso la parentesi allo Zenit russo. La grande novità in questo caso è che il trasferimento sarà immediato, quindi il napoletano non concluderà la stagione col Genoa e ciò potrebbe deludere i tifosi, già preoccupati per le sorti della squadra.

Secondo quanto riferito dal collega di ‘SKY’, Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito, Mimmo Criscito firmerà un biennale col Toronto. L’intesa sarebbe già stata trovata e l’ufficialità sarà comunicata nel giro di un paio di settimane. Il difensore dovrebbe percepire circa 3 milioni di euro a stagione.