Non solo Donnarumma: sta per arrivare un altro sgarbo del PSG

Il PSG è in competizione con il Milan per un centravanti piuttosto giovane e interessante, di proprietà del Reims.

Dopo aver “approfittato” della fine del rapporto professionale con il Milan per tesserare il portiere italiano, Gigio Donnarumma, il PSG potrebbe fare un nuovo screzio ai rossoneri e concludere anzitempo per un centravanti. Si tratta di Hugo Ekitike, il cui cartellino appartiene al Reims.

Secondo le informazioni riferite da ‘La Gazzetta dello Sport’, alla società milanese piace molto il centravanti classe 2002, il quale è dotato di un’ottimo fisico che dà peso in avanti. Esattamente ciò che cerca il Milan, indipendentemente dalla permanenza di Zlatan Ibrahimovic, per il futuro del suo attacco.

In lista c’è anche Andrea Belotti, capitano del Torino, il quale pare essere comunque l’obiettivo principale ma il club si guarda intorno. Ekitike d’altronde non è un nome facile, nella misura in cui piace anche ad altri top club europei e ha un contratto con il Reims fino al 2024.

Milan su Ekitike del Reims: concorrenza del PSG

Dalla Francia rimbalza la notizia del quotidiano italiano e viene però sottolineato quanto l’attaccante sia nel mirino della società parigina. Il PSG sarebbe sedotto dalle capacità e dai margini di miglioramento che ha il calciatore e per questo lo starebbero scrutando da diverso tempo.

Non sarà compito facile però nemmeno per lo sceicco, perché Ekitike ha molte possibilità di scelta siccome anche in Premier League hanno gli occhi puntati sul centravanti del Reims. Piace, infatti, a Newcastle, West Ham, Chelsea. Al momento comunque ogni decisione è rimandata al termine della stagione anche per una questione pratica, poiché il calciatore è infortunato e quindi ha preferito la permanenza in Francia per recuperare la condizione.