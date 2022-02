Kessie come Donnarumma: Milan, pronta la tripla alternativa

Nel Milan continua a tenere banco la questione Kessie. La società teme un Donnarumma bis ed è pronto a tutelarsi con tre alternative.

Nonostante l’inatteso stop di Salerno e un cammino europeo di certo non esaltante, la stagione del Milan fino a questo momento non può certo ritenersi negativa. I rossoneri sono in piena lotta Scudetto con Inter e Napoli, e quasi certamente a fine stagione otterranno nuovamente la qualificazione in Champions League.

C’è però un problema che agita le notti della dirigenza. Un problema che, come logico, preoccupa anche i tifosi: Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano sembra ormai deciso a lasciare i rossoneri a fine stagione. Fallito ogni tentativo di rinnovo, il calciatore si avvia a lasciare a zero il Milan.

Una situazione che, nella mente dei tifosi, ha subito rievocato i fantasmi di Donnarumma. Ad un anno di distanza dal controverso addio, con conseguente firma per il PSG del portiere italiano, i tifosi sono ancora scottati. Anche per questo motivo Kessie ultimamente è costantemente bersagliato di fischi della San Siro rossonera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, addio Kessie: chi al suo posto?

Maldini però non vuole farsi assolutamente trovare impreparato. Accettata ormai la palese volontà di Kessie, la dirigenza rossonera è già al lavoro per trovare il suo sostituto. In via cautelativa, come riportato stamane da Tuttosport, è stato comunicato al Torino che Pobega rientrerà alla base la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> “Lo stanno osservando”: Milan, pronto l’assalto al centravanti a sorpresa

Ci sono poi due altre opzioni: la prima è quella di Yacine Adli, praticamente già preso e parcheggiato al Bordeaux per il momento. Oppure il grande colpo che risponde al nome di Renato Sanches del Lille.