“Lo stanno osservando”: Milan, pronto l’assalto al centravanti a sorpresa

Il Milan è in piena lotta sia per lo Scudetto che per la Coppa Italia, ma Maldini e Massara stanno seguendo anche un giovane calciatore.

Dopo il pareggio di sabato sera all’Arechi contro la Salernitana, tutti si aspettavano che il Milan perdesse la vetta della classifica ma sia Inter che Napoli non hanno approfittato del mezzo passo falso dei rossoneri. Se i nerazzurri hanno perso in casa contro il Sassuolo, i partenopei devo dire grazie ad Osimhen se non sono usciti sconfitti dal match contro il Cagliari di Mazzarri.

Il campionato è sempre più avvincente. Il Milan è primo con 56 punti seguito da Inter, che deve recuperare ancora il match contro il Bologna di Mihajlovic, e Napoli a quota 54, mentre al quarto posto c’è la Juventus più distaccata a 47 punti. Nonostante l’eliminazione dalle coppe dello scorso dicembre, il calendario del ‘Diavolo’ è molto fitto.

I rossoneri, infatti, scenderenno già in campo venerdì contro l’Udinese di Gotti a San Siro ed il martedì successivo dovranno disputare il derby di andata contro l’Inter della semifinale di Coppa Italia. La stagione è entrata nella fase decisiva, ma Maldini e Massara sono sempre attenti anche sul fronte mercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, si segue Hugo Ekitike dello Stade Reims

Come quanto riportato da ‘Nicolò Schira’, giornalista ed esperto di calciomercato, infatti, un osservatore del Milan ha visionato Hugo Ekitike durante un match di due settimane fa tra Stade Reims e Bordeaux. L’attaccante, classe 2002, ha rifiutato a gennaio una ricca proposta da parte del Newcastle.

LEGGI ANCHE >>> Milan, i ‘senatori vogliono il faccia a faccia col club: spunta il motivo

Il giovane centravanti durante questi mesi della stagione con la maglia dello Stade Reims ha giocato, tra tutte le competizioni, 24 partite, dove ha segnato 10 reti e fornito 4 assist vincenti ai propri compagni. Con questi numeri Ekitike ha attratto a sè l’interesse del Milan, che già a gennaio a preso un giovane attaccante: Marko Lazetic.