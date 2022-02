Coppa Italia, tutto pronto per la svolta: novità europea in arrivo

La Coppa Italia cerca di ritrovare appeal nei confronti dei tifosi e per farlo ha deciso di copiare un’importante novità dalle coppe europee.

La Coppa Italia è da diversi anni uno dei ‘talloni d’Achille’ del nostro calcio. In costante calo d’interesse da parte del pubblico, la Lega Serie A è alla prese con tentativi di riforma in grado di attirare nuovamente interesse attorno alla coppa nazionale.

Dopo che l’ultima riforma, che ha reso ancora più elitaria al competizione estromettendo le rappresentanti del calcio minore, è stata da più parti criticata, il Consiglio di Lega ha adesso deciso di venire parzialmente incontro alle novità che da quest’anno si stanno affermando in Europa.

Una regola introdotta, o per meglio dire eliminata, questa stagione nelle competizioni continentali è quella del gol in trasferta. Niente validità doppia in caso di risultato complessivo di pareggio tra andata e ritorno. Tale annullamento della regola varrà anche per la Coppa Italia dalla prossima stagione.

Coppa Italia, nuova regola dal prossimo anno

Quest’edizione quindi, che vede in semifinale Fiorentina, Juventus, Milan e Inter, sarà l’ultima che si giocherà con la regola del gol doppio in trasferta. Una regola che, a dire il vero, vista la formula della coppa nazionale italiana, impattava solo sulle semifinali.

A fronte di tifosi e appassionati che da anni chiedono una competizione più inclusiva e aperta, magari prendendo spunto dalla FA Cup o dalla Coppa del Re, la Lega Serie A sembra fare orecchie da mercante. Ma almeno stavolta ha recepito in fretta una novità che sembra essere stata già molto apprezzata dai tifosi di calcio europei.