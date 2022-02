Dazn, pessime notizie in arrivo: l’ufficialità spiazza i clienti

DAZN nella giornata odierna ha reso noto una serie di notizie negative, destinate a sorprendere e spiazzare i propri abbonati.

Le criticità segnalate dagli utenti nelle scorse settimane, ormai, sono state quasi del tutto risolte grazie ad una serie di massicci investimenti sulla rete tecnologica. Tuttavia resta negativo il quadro di DAZN divenuto, da quest’anno, il principale broadcaster del campionato italiano: a confermarlo sono stati i dati economici diffusi dalla stessa piattaforma attraverso il proprio portale online.

Il colosso dello streaming online, infatti, ha chiuso il bilancio 2020 a livello globale con una perdita pari a 1,3 miliardi di dollari, a fronte di ricavi per circa 870 milioni di dollari. Tra il 2019 e il 2020 Dazn ha inoltre registrato una perdita di 2,7 miliardi di dollari complessivi, con ricavi per 1,6 miliardi.

Scendendo nel dettaglio i costi per i diritti tra cui quelli della Serie A in Italia, come riportato dal sito ‘Calcio&Finanza’, sono stati pari a 1,19 miliardi rispetto agli 1,7 miliardi del 2019. Un calo causato, tra l’altro, da alcune promozioni avviate per aumentare il numero relativo agli utenti ma la spesa nel 2021 è destinata di nuovo aumentare. Dati preoccupanti, anche alla luce del flop finora registrato in Italia.

Dazn, i numeri sono un flop

Gli spettatori totali, infatti, risultano essere molto meno rispetto a quelli inizialmente previsti mentre la scelta di bloccare le doppie utenze ha generato numerose polemiche, al punto da costringere l’azienda a fare retromarcia. Sul tema comunque Dazn non intende desistere, come testimoniato dalle recenti mail inviate agli iscritti.

“Ti scriviamo per ricordarti le Condizioni di Utilizzo del nostro servizio per quanto riguarda l’uso degli account DAZN. Vogliamo ricordarti che è contrario alle nostre Condizioni di Utilizzo condividere i tuoi dati di accesso con chiunque altro. Se pensi che qualcuno abbia potuto utilizzare la tua password, ti consigliamo di reimpostarla”.