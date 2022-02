Inter, Marotta e Inzaghi spiazzati: il gesto sorprende il club

Dopo la sconfitta col Sassuolo arriva un gesto inatteso e sorprendente che di lascia di stucco l’Inter, il suo allenatore e la dirigenza.

La sconfitta contro il Sassuolo, a culmine di un momento di forma non proprio esaltante, ha lasciato un po’ interdetti in casa Inter. La corsa Scudetto è più che mai serrata con i nerazzurri che sono praticamente appaiati con Milan e Napoli e l’ambiente chiede la giusta serenità.

Una gesto inaspettato e distensivo è arrivato stamattina dai tifosi nerazzurri che hanno esposto tre striscioni. Il primo per Samir Handanovic, il portiere nelle ultime settimane nell’occhio del ciclone per i troppi errori, il secondo per Lautaro Martinez e il terzo per la squadra.

“Samir: non ti curar di loro. La nord è con te” si legge nello striscione per Handanovic. “Lautaro resisti siamo con te” è invece quello di sostegno a Lautaro Martinez. “Con la forza si vincono le battaglie…col carattere si vince la guerra!” infine lo striscione per tutta la squadra.

Inter, il sostegno dei tifosi in un momento difficile della stagione

Registrato il fondamentale apporto dei tifosi, i nerazzurri devono però necessariamente provare ad invertire la rotta. Nell’ultimo periodo la squadra di Simone Inzaghi ha collezionato tre sconfitte con Sassuolo, Milan e Liverpool ed un solo pareggio con il Napoli che però ha avuto l’effetto di tenere i partenopei ancora in piena lotta Scudetto.

I prossimi match sono solo sulla carta più abbordabili, a partire dalla delicatissima trasferta contro il Genoa e dal match casalingo contro la Salernitana. Due squadre in piena lotta salvezza che certamente, come dimostra il pari dei granata contro il Milan, non faranno sconti a nessuno.