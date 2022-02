“Arriva al 90%”: Napoli, finalmente il colpo tanto atteso da Spalletti

Arrivano conferme sul prossimo colpo di calciomercato del Napoli, che dovrebbe essere un terzino sinistro già individuato.

La stagione del Napoli fino a questo momento ha visto un via vai continuo in infermeria. Tutti i reparti del campo sono stati condizionati dagli acciacchi più o meno importanti che hanno colpito i calciatori. Tra Coppa d’Africa e infortuni, la difesa spesso è andata in sofferenza. Una situazione che ha manifestato ancora una volta la necessità di tesserare un terzino sinistro.

Faouzi Ghoulam lascerà quasi sicuramente la squadra a fine stagione, mentre Kevin Malcuit è fermo ai box. Mario Rui e Di Lorenzo non potranno continuare a fare gli straordinari, per cui serve un elemento titolare sul quale contare per il presente e per il futuro.

Il Napoli l’avrebbe individuato in Mathias Olivera, 24enne uruguaiano in forza al Getafe. In tal senso, giungono nuove conferme.

Napoli, scelto il prossimo terzino sinistro: sarà Mathias Olivera

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di ‘Marte Sport Live’, programma in onda su ‘Radio Marte’, dichiarando: “Per ora, c’è Kevin Malcuit. Il Napoli ha altre esigenze, su tutti il terzino sinistro ed il sostituto di Lorenzo Insigne. Da capire cosa succederà anche relativamente ad altre cessioni importanti. Mathias Olivera al 90% è il terzino scelto per il futuro? Anche più del 90%. La trattativa era in via di definizione già a gennaio, quando si è cercato di anticipare un arrivo già certo per luglio”.

Il Napoli aveva già contattato il club spagnolo durante la sessione invernale di trasferimento, ma il Getafe ha bloccato alla cessione. Il tutto è rimandato all’estate, ma l’accordo pare sia già stato definito. Dovrebbe trattarsi di un prestito oneroso da 1 milioni di euro con riscatto fissato a 11 milioni di euro più 3 di bonus.