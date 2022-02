Inter, doppia firma in arrivo: annuncio di Inzaghi in conferenza

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa presenta la gara contro il Genoa e fa un annuncio importante di calciomercato.

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool e quella di campionato contro il Sassuolo, l’Inter deve dare una risposta importante. La squadra di Inzaghi vive un periodo di leggera flessione, al quale va data svolta onda evitare che le dirette concorrenti, come già accaduto col Milan, la sorpassino in classifica, dopo mesi da prima della classe.

Simone Inzaghi ha così presentato in conferenza stampa l’anticipo della 27esima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra affronterà il Genoa, in piena lotta per mantenere la categoria.

“Sarà una partita dove troviamo un avversario in salute, hanno fatto quattro pareggi giocando un ottimo calcio. Sono una squadra organizzata che lotta per la salvezza. Sarà una gara molto delicata”, ha commentato Inzaghi.

Genoa-Inter, le parole di Inzaghi: l’annuncio sul rinnovo di Brozovic

L’attenzione tuttavia è stata catalizzata da uno dei temi più a cuore per i tifosi, ovvero la permanenza in squadra di Marcelo Brozovic. L’attuale vincolo del calciatore con l’Inter è in scadenza in estate e perciò la società tratta da mesi con l’entourage per un nuovo accordo, che pare essere stato finalmente trovato. Brozovic firmerà fino al 2026 per 6 milioni di euro d’ingaggio a stagione.

Sull’argomento mister Inzaghi è intervenuto pubblicamente, dichiarando: “Il rinnovo di Brozovic è come un grande colpo di mercato. Sappiamo la sua importanza, come lo sono stati i rinnovi di Barella, Lautaro e Bastoni in precedenza. Mi auguro che i prossimi siano quelli di Perisic e Handanovic. Abbiamo dei dirigenti molto bravi e che stanno lavorando nel migliore dei modi per la questa società”.