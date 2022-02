Juventus, assalto al talento italiano: Cherubini sborsa 40 milioni

La Juventus prepara l’assalto al top player del campionato in vista della prossima sessione del mercato: pronti 40 milioni per ingaggiarlo.

La rivoluzione è già partita. Via giocatori che non rientravano più nel progetto (Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey), dentro elementi in grado di aumentare il tasso tecnico della squadra quali Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Ma la Juventus non vuole fermarsi e in vista della sessione estiva del mercato ha già iniziato ad imbastire le trattative per portare a Torino due autentici top player.

Il primo porta il nome di Nicolò Zaniolo che sta attraversando un periodo complicato a Roma. La sua stagione, dati alla mano, è deludente (4 gol e 5 assist in 28 presenze complessive) e fin qui non è riuscito ad esprimersi al meglio anche a causa dei tanti infortuni subiti. A poco poi è servito il tentativo del tecnico José Mourinho di trasformarlo da esterno offensivo in seconda punta a sostegno di Tammy Abraham: un cambiamento che non ha dato i risultati sperati.

Il contratto che lo lega al club capitolino scade nel 2024 ma i discorsi riguardanti un possibile rinnovo (con annesso adeguamento dell’ingaggio) sono da tempo finiti su un binario morto, come confermato dal suo agente Claudio Vigorelli. Ecco perché la Juventus, già da qualche settimana, ha iniziato a seguirlo con grande interesse avviando i contatti con l’entourage di Zaniolo.

Juventus, Zaniolo e Pogba nel mirino

L’assalto vero e proprio scatterà nei prossimi mesi, una volta che la Juventus avrà la certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Il dirigente bianconero Federico Cherubini, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, intende bruciare la concorrenza degli altri club e pur di strapparlo alla Roma è disposto a mettere sul piatto 40 milioni.

Questa però potrebbe non essere l’unico acquisto di rilievo per i bianconeri in estate: anche Paul Pogba, infatti, è tornato nei radar. Il francese al termine dell’attuale stagione lascerà il Manchester United a parametro zero ed ha già fatto sapere di gradire l’ipotesi che prevede un rientro a Torino. Prenderlo, in ogni caso, non sarà facile (su di lui ci sono anche PSG e Real Madrid) ma intanto la Juventus si prepara: sarà un mercato grandi firme.