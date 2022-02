Elkann e i tifosi della Juventus esultano: cosa è successo

Se la Juventus di Allegri non sta vivendo una gran stagione, in mattinata è arrivata un’ottima notizia per John Elkann.

La Juventus ieri ha pareggiato 1-1 contro il Villarreal nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono passati in vantaggio con il gol di Vlahovic siglato dopo appena 32 secondi dal fischio d’inizio, ma poi hanno dovuto subire nella ripresa il gol del pareggio siglato da Parejo all’ora di gioco.

Dopo questo risultato, il discorso qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea è rimandato al match di ritorno dell’Allianz Stadium del prossimo 16 marzo. La Juventus ha due obiettivi principali per il resto della stagione: arrivare tra le prime quattro ed andare più avanti possibile in Champions League.

La ‘Vecchia Signora’, così come tutto il calcio mondiale, non sta attraversando un florido periodo economico. La Juventus, ad esempio, per controbilanciare gli acquisti di Vlahovic e di Zakaria è stata ‘obbligata’ a cedere al Tottenham sia Kulusevski che Bentancur nell’ultimo mercato di gennaio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Stellantis ha quasi triplicato il proprio utile netto

Se la Juventus ha dovuto sottoscrivere un aumento di capitale al 95.6% per 366 milioni di euro lo scorso dicembre, in mattinata è arrivata un’ottima notizia per Exor (holding della famiglia Agnelli-Elkann). Stellantis, infatti, gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fca e Peugeot, di cui proprio Exor è il primo azionista, nel suo primo anno di vita ha quasi triplicato il proprio utile netto a 13,4 miliardi di euro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Vlahovic non basta: il nuovo centravanti per Allegri

A comunicare questo sorprendente risultato è la stessa Stellantis: “I ricavi netti ammontano a 152 milioni di euro, in aumento del 14%. Il risultato operativo rettificato è quasi raddoppiato a 18 milioni di euro, con margine del 11,8% e tutti i segmenti positivi. Saranno distribuiti, previa autorizzazione degli azionisti, 3,3 miliardi di euro di dividendo originario da pagare”.