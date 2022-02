Juve, tegola pesantissima: l’infortunio sarà più lungo del previsto, è ufficiale

Da qui alla fine della stagione, l’allenatore della Juventus Max Allegri sarà costretto a dover fare a meno di un altro dei suoi attaccanti

Una nuova tegola agita Massimiliano Allegri in vista della fase più delicata della stagione. Dopo Federico Chiesa, un altro attaccante della Juventus sarà costretto a saltare gli ultimi mesi di competizione.

Il comunicato della società bianconera ha fatto infatti luce sull’entità dell’infortunio che ha colpito il giovane attaccante di Allegri. La nota diffusa dalla società juventina non è per nulla positiva.

Juventus, la nota del club sulle condizioni di Kaio Jorge: “Stop di otto mesi”, tornerà a novembre

L’infortunio al ginocchio subito ieri pomeriggio nel corso della partita tra la Juventus Under 23 e la Pro Patria si è rivelato anche più grave del previsto. Un’autentica mazzata per le speranze di Kaio Jorge. Il giovane attaccante brasiliano classe 2002 si perderà anche la prima parte della prossima stagione. A giudicare da quanto scritto dalla Juventus in un comunicato, infatti, il calciatore verdeoro tornerà soltanto tra fine ottobre ed inizio novembre.

La Juventus ha fatto sapere che Kaio Jorge si è sottoposto ad un intervento chirurgico nella clinica Sedes Sapientiae in seguito alla rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. L’operazione eseguita dal professore Roberto Rossi, alla presenza del medico sociale dei bianconeri Marco Freschi, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero però sono lungi: si prospetta infatti una assenza di circa 8 mesi, come specificato dallo stesso club alla fine della nota.

Kaio Jorge è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella dopo appena 25 minuti di gioco. Quella contro la Pro Patria era la sua seconda apparizione in Serie C dopo che all’inizio del campionato era andato anche a segno contro l’Albinoleffe. L’attaccante brasiliano è uscito dal terreno di gioco in lacrime e ciò lasciava già presagire al peggio. Per la cronaca, la sfida è stata vinta per 1-0 dalla Juventus Under 23. Autore del gol deciso è stato Andrea Brighenti su calcio di rigore.