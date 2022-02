“È disposto a…”: Lukaku, mossa a sorpresa per tornare in Serie A

Un flop il ritorno al Chelsea di Lukaku, rimasto in panchina nell’ultima sfida di Champions League. Possibile il suo rientro in Serie A.

Il suo ritorno in Inghilterra se lo immaginava diverso, ricco di soddisfazioni personali e di squadra. Invece, finora, la stagione vissuta al Chelsea da Romelu Lukaku è pianto tra panchine, prestazioni deludenti, gol ridotti al minimo e più un generale un ambientamento mai avvenuto nella nuova realtà. L’ultimo dispiacere è avvenuto martedì, in occasione della sfida di Champions League contro il Lille.

Il belga, infatti, è rimasto in panchina per l’intera gara senza essere utilizzato da Thomas Tuchel. Un’esclusione che ha fatto rumore, decisa dal tecnico tedesco alla luce della brutta prova offerta nella gara di Premier League che ha visto i Blues affrontare il Crystal Palace: per l’attaccante, in totale, appena 7 palloni toccati nel corso dei 90 minuti trascorsi nel rettangolo di gioco. Una miseria, che conferma quanto il calciatore sia un pesce fuor d’acqua nello schieramento tattico della squadra.

L’allenatore ha quindi voluto lasciarlo fuori, in attesa di capire che fare con Lukaku autore fino a questo momento di 10 gol e 2 assist in 28 presenze complessive. Il Chelsea, per strapparlo nell’estate scorsa all’Inter, ha dovuto sborsare 115 milioni netti tuttavia l’investimento non sta producendo i risultati sperati. Con reciproca insoddisfazione delle parti. Ecco perché non è da escludere un possibile ritorno nella sponda nerazzurra di Milano.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lukaku pensa ad un ritorno all’Inter

A lanciare l’indiscrezione di mercato è stata l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, secondo cui Lukaku già da ormai diverso tempo ha iniziato a valutare l’idea di rientrare all’Inter. Un’operazione molto complicata dal punto di vista economico ma non impossibile a determinate condizioni. Il calciatore, a Londra, percepisce uno stipendio di 12,5 milioni ma si è detto pronto a ridurselo pur di aumentare le chance di fare il percorso inverso e giocare di nuovo in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, De Laurentiis prova lo sgarbo all’Inter: duello per l’attaccante

E l’Inter? Per il club il rientro alla base di Lukaku non rappresenta una priorità bensì un’opportunità da valutare ed analizzare con calma. Un’altra via di fuga possibile è quella che porta al Tottenham, dove ritroverebbe l’allenatore che più di tutto è riuscito a sfruttarne il talento e le doti fisiche, ovvero Antonio Conte. Il mercato, però, è lontano e in caso se ne riparlerà soltanto tra qualche mese. C’è ancora una stagione da concludere nel miglior modo possibile poi, in caso, andrà in scena il secondo (e questa volta definitivo) divorzio tra Lukaku ed il Chelsea.