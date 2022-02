Napoli travolto dal Barcellona, Spalletti punzecchiato: “Ottima strategia”

Il Napoli può poco contro un Barcellona straripante come quello che si è presentato questa sera al Diego Armando Maradona: duro l’attacco

Il Napoli viene sorpreso in casa propria da un Barcellona che, specialmente nel corso del primo tempo, ha dato vero e proprio filo da torcere ai suoi avversari. Inarrestabili nei gol, i blaugrana hanno lasciato davvero poco modo ai padroni di casa di fare il proprio gioco. I tifosi punzecchiano così la strategia di Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti e i suoi avevano strappato un pareggio al Camp Nou. Tutto si sarebbe giocato con la gara di questa sera ma il Barcellona ha concesso davvero poco. Oltre al gol subito su calcio di rigore, grazie alla rete di Insigne, un secondo gol segnato dal numero 24 è stato annullato per fuorigioco e Osimhen ha sfiorato un palo poco prima di lasciare il campo.

Con il Cagliari, in campionato, Spalletti ha lasciato riposare Fabian Ruiz e Osimhen per evitare affaticamenti. Questa sera, però, i primi minuti del match hanno visto un Napoli in difficoltà e i tifosi hanno così commentato l’operato dell’allenatore. L’attacco non è passato inosservato.

Europa League, Napoli-Barcellona: “Un suicidio tattico. Ottima strategia”

I tifosi commentano così l’approccio alla gara contro il Barça avuto dagli uomini di Spalletti e dallo stesso allenatore con la preparazione della gara: “Spalletti, con il Cagliari, ha fatto riposare un paio di titolarissimi per stasera. Risultato? Due punti persi lunedì e stasera piallati. Ottima strategia“.

Un commento ironico che sa di contestazione, pubblicato per punzecchiare Spalletti da un tifoso sul proprio profilo ‘Twitter’, a cui è arrivata come risposta da un altro tifoso: “Un suicidio tattico. Partita finita dopo dieci minuti. Grande Spalletti”. Scelte, quindi, non proprio condivise dai sostenitori partenopei.