“È netto”: Napoli-Barcellona nel caos, scoppia la polemica

Avvio difficile per il Napoli contro il Barcellona: polemiche sul terzo gol segnato dai blaugrana, contestato un fuorigioco ad Aubameyang

Il Barcellona parte come un treno in casa del Napoli e non si fa sorprendere. Anzi piuttosto sorprende. Sul terzo gol, però, segnato dal Barça le contestazioni dei tifosi sui social si fanno sentire. Contestato infatti un fuorigioco.

I partenopei vanno subito sotto di due gol: il primo è arrivato all’8′ grazie a Jordi Alba, il secondo al 13′ con De Jong. Al 23′ però Lorenzo Insigne accorcia le distanze grazie a un calcio di rigore preciso. Nulla da fare. Al 45′, sullo scadere del primo tempo, Piqué segna il terzo.

Proprio su questo gol, però, è nata l’incredulità dei tifosi della squadra guidata da Luciano Spalletti. Contestata la posizione di fuorigioco ad Aubameyang. L’arbitro consulta il VAR a distanza, che però valuta come inattiva la posizione dell’attaccante davanti a Meret al momento del gol.

Europa League, Napoli-Barcellona: polemica sul terzo gol segnato dai blaugrana

“Da annullare questo. Fuorigioco netto“. Si legge sui social, in riferimento al terzo gol segnato dal Barça con Piqué. Quando tutti, compresi i commentatori del match presenti su ‘Sky Sport’, si sarebbero aspettati che l’arbitro andasse almeno a rivedere l’azione al VAR. La posizione di Aubameyang è stata considerata inattiva, ma per i tifosi avrebbe influito sull’azione del gol.

La visuale di Alex Meret, osservato da Mancini e Vialli dalla tribuna, era effettivamente coperta dal giocatore del Barcellona e, secondo i tifosi del Napoli, l’azione sarebbe stata da rivedere. L’arbitro però non va a rivedere l’azione, anzi convalida il gol senza dubbi. Nel secondo tempo la squadra di Spalletti dovrà giocarsi il tutto per tutto.