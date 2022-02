Roma, l’aggiornamento che Mourinho aspettava con ansia

Arrivato l’aggiornamento che il tecnico della Roma Mourinho aspettava, in vista della prossima sfida di campionato con lo Spezia.

Dopo tre pareggi di fila in campionato punta a rialzarsi la Roma. I giallorossi, attualmente, occupano l’ottavo posto a -6 dalla Juventus quarta: l’ultima vittoria è datata 23 gennaio e da quel momento in poi la squadra è andata incontro ad alcune prestazioni non all’altezza e all’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter. José Mourinho ha quindi chiesto ai suoi una prova d’orgoglio e contro lo Spezia potrà nuovamente disporre di un big assente nell’ultimo turno.

Henrikh Mkhitaryan, come confermato dal portale ‘lavocegiallorossa.it’, ha infatti smaltito il problema che lo aveva costretto a restare ai box e da oggi tornerà ad allenarsi insieme al resto della squadra. Un rientro importante per il tecnico portoghese, che dovrà poi valutare se impiegare l’armeno dal primo minuto oppure farlo accomodare inizialmente in panchina.

Il suo rendimento finora è stato in chiaroscuro: appena 3 gol e 5 assist in 31 presenze complessive tra Serie A, Conference League e Coppa Italia. Un bottino non del tutto soddisfacente, considerando che aveva chiuso la scorsa stagione a quota 15 reti e 13 passaggi vincenti. Un calo, quello fatto registrare dal centrocampista, che ha spinto il club a fare alcune valutazioni in merito alla sua permanenza nella capitale.

Il contratto che lo lega al club infatti scade a giugno e finora i vari incontri andati in scena non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo. Il suo futuro è quindi in bilico con il giocatore che, nel frattempo, è finito nel mirino della Dinamo Mosca. Per definire il suo futuro in ogni caso c’è tempo: ora l’obiettivo è fare bene già nella gara di domenica.

Oltre a Mkhitaryan, sono rientrati in gruppo pure Nicolò Zaniolo ed Eldor Shomurodov mentre a breve dovrebbe essere la volta di Carles Perez. La Roma ritrova elementi importanti per cercare di risalire in classifica e cercare di conquistare le zone che garantiscono l’accesso alle coppe europee. Mourinho non tollererà altri passi falsi.