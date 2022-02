Calciomercato Roma, in estate Mourinho può perdere un big

Il Torino potrebbe cedere Bremer in estate e per tale ragione si guarda intorno, in Serie A, per trovare già un sostituto all’altezza.

La squadra del Torino potrebbe subire vari cambiamenti non appena arriverà l’estate. La società, infatti, in questo momento è attenzionata da diversi club europei, che hanno messo nel mirino Gleison Bremer. Il brasiliano è protagonista di un’ottima stagione e la sua valutazione si aggira già intorno ai 40 milioni di euro.

Al momento pare che nessun club abbia avanzato oltre i 30 milioni più bonus e tra questi il più agguerrito sarebbe il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, Bremer piace anche in Premier League e in Bundesliga. Uno degli ultimi club a essersi fatti avanti è stato il Bayern Monaco.

Per tale ragione, la società di Cairo non dovrà farsi trovare scoperta e studia già nuove soluzioni difensive. Uno dei calciatori che piace maggiormente è Marash Kumbulla della Roma.

Torino, Kumbulla della Roma per il dopo Bremer: la situazione

Come fa sapere ‘Tuttosport’, il giocatore albanese è una conoscenza vecchia del tecnico Ivan Juric, in quanto l’ha avuto nel suo gruppo all’Hellas Verona. Non sarà economico trattare con i giallorossi, poiché la Roma vorrà quantomeno pareggiare l’esborso di 13,5 milioni di euro spesi per il cartellino nel 2020 più i 3,5 milioni di bonus.

Nonostante la stima da parte della dirigenza, nella Roma di José Mourinho non sta trovando molto spazio, soprattutto come titolare e ciò potrebbe motivare i giallorossi a cederlo e lo stesso calciatore a trovare una maggiore continuità nonché un ruolo più adatto alle sue esigenze. Kumbulla ha spesso espresso parole di stima nei confronti dell’allenatore portoghese e la volontà di mettersi a disposizione per migliorare, ma questa stima non ha ancora sortito l’effetto sperato.