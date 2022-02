“All’Inter per giocare titolare”: Marotta ha un asso nella manica

L’Inter di Simone Inzaghi ha un giovane talento in casa da poter sfruttare in futuro. Arriva la rivelazione del calciatore nerazzurro.

Simone Inzaghi desidera bissare il successo di Antonio Conte. L’Inter, decisa a riprendersi il primo posto in classifica generale di Serie A 2021/2022, dopo il passo falso contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, cerca il primato in elenco. Forti di Lautaro Martinez, pronto a tornare al gol dopo le ultime settimane senza esultare, i tifosi dell’Inter sperano di superare i cugini rossoneri.

Intanto, però, in vista dell’imminente futuro, c’è un giovane talento che potrebbe fare comodo alla causa nerazzurra. Martin Satriano, attaccante attualmente in prestito al Brest, in Ligue 1, è pronto a tornare a Milano.

Inter, Satriano vuole tornare a Milano

L’astro nascente di proprietà dell’Inter è in prestito al Brest fino al 30 giugno 2022. Alla scadenza è facile ipotizzare un suo ritorno in Serie A. Ad annunciarlo è lo stesso Satriano che ha rilasciato un’intervista ai taccuini del quotidiano ‘Tuttosport’ in edicola questa mattina.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Il prestito al Brest? Decisione presa insieme all’Inter ed al mio procuratore. Il progetto dei francesi ci piaceva. La Ligue 1 è una competizione competitiva ed interessante. Titolare all’Inter? Sì, è il mio obiettivo. Speriamo. Io, però, ho appena iniziato. Questa eventuale possibilità dovrò sudarmela. Con il lavoro, l’umiltà e la voglia di arrivare posso farcela”.