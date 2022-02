Atalanta e Roma, come sono andati i sorteggi di Europa League e Conference

Dopo la settimana di coppa, in mattinata a Nyon ci sono stati i sorteggi degli ottavi di finale sia di Europa che di Conference League.

E’ stata un’altra dura settimana di coppe europee per il nostro calcio. Le squadre italiane, infatti, impegnate sia in Champions League che Europa League hanno trovato molte difficoltà. Se la Juventus ha pareggiato in trasferta contro il Villarreal, solo l‘Atalanta è riuscita a passare il turno nella seconda competizione europea.

Lazio e Napoli, difatti, sono state eliminate dall’Europa League per opera del Porto e del Barcellona. I capitolini sono riusciti a passare in vantaggio con Immobile, ma poi sono stati costretti dai lusitani ad un pareggio. La squadra di Spalletti, invece, è stata surclassata dai blaugrana ieri sera al Maradona.

A far molto rumore, per l’enorme differenza vista in campo, è stata la sconfitta del Napoli, che è letteralmente stato spazzato via dalla squadra di Xavi. Le note liete del nostro calcio sono arrivate solo dall’Atalanta di Gasperini, che ha battuto 0-3, con la doppietta di Malinovskyi e la rete siglata da Maehle, l‘Olympiacos di Manolas e compagni.

Sorteggi di Europa e Conference League, l’Atalanta pesca il Bayer Leverkusen. La Roma sfiderà il Vitesse

In mattinata si sono tenuti i sorteggi degli ottavi di finale sia di Europa League che di Conference League, dove erano parti interessate l’Atalanta e la Roma di Mourinho. Se i nerazzurri hanno pescato il Bayer Lereverkusen, i capitolini sfideranno la squadra olandese del Vitesse.

L’urna di Nyon è stata più benevola con la Roma, mentre l’Atalanta dovrà giocarsi il passaggio del turno ai quarti di finale con una delle squadre più forti della Bundesliga. In Champions League anche l‘Inter è già stata quasi eliminata, visto la sconfitta per 0-2 nella gara di andata contro il Liverpool.