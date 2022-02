Serie A, decisione ufficiale: annuncio a sorpresa, cosa sta per succedere

La Serie A protesterà contro la guerra della Russia in Ucraina con un gesto che la FIGC comunica oggi per il weekend di Serie A.

Il conflitto che sta imperversando in Ucraina a causa della dichiarazione di guerra da parte della Russia ha chiaramente sortito le sue gravi conseguenze fin da subito. Morte e distruzione campeggiano in Ucraina e, in attesa di capire come si muoverà l’Occidente, la popolazione civile di moltissimi paesi è scesa in campo per manifestare contro il conflitto.

Gli stessi cittadini russi hanno occupato le strade delle principali città, durante la scorsa notte, esprimendo il loro disappunto. L’Italia, tra i vari paesi europei, non è stata da meno. Sul Colosseo è stata proiettata la bandiera dell’Ucraina mentre per le strade di Napoli, ad esempio, è avvenuto un corteo sfilando con la bandiera della pace.

Anche il calcio ha detto la sua. L’ucraino Malinkovskyi ha segnato una rete durante il match di Europa League tra Atalanta e Olympiakos. Al momento del gol ha alzato la maglietta, mostrando la scritta: “No alla guerra in Ucraina”.

La Serie A contro la guerra in Ucraina: la decisione della FIGC

Tuttavia, arriva adesso anche una decisione ufficiale da parte della FIGC, riguardo la prossima giornata di campionato. La federazione italiana ha infatti stabilito che per sottolineare la vicinanza al paese sotto assedio russo tutte le squadre scenderanno in campo 5 minuti dopo riaspetto alla tabella di marcia. Un gesto che vuole essere di protesta e solidarietà come un silenzio che faccia rumore, poiché il presidente Gravina ci ha tenuto a sottolineare che “lo sport non fa politica, ma vuole la pace”.

Il comunicato recita: “Il calcio italiano scende in campo unito per la pace. È questo il messaggio che la Federazione Italiana Giuoco Calcio vuole inviare in un momento così complesso per gli equilibri internazionali, decidendo di posticipare di 5 minuti il calcio d’inizio di tutte le partite ufficiali in programma nel fine settimana. Senza distinzione, professionisti e dilettanti, si uniranno in un’unica testimonianza di pace, sensibilizzando appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina”.