Alle 18.45 spazio al primo match di questo nuovo turno di Serie A. Scendono in campo a San Siro il Milan e l’Udinese.

Il Milan torna in campo. Il campionato riprende, al netto del clima di grande tensione che si respira in Europa anche per quanto riguarda il calcio. E cosi la squadra di Stefano Pioli è chiamata a dare una prova di forza per la lotta allo Scudetto. Dopo lo stop pesante in quel di Salerno contro la Salernitana, i rossoneri hanno la possibilità di tenersi ben stretto il primo posto in classifica, con Napoli ed Inter che proveranno ovviamente a tenere il passo.

Di fronte l’Udinese, che ha assoluto bisogno di punti. Il rischio per la squadra bianconera è quello di essere risucchiata nei bassifondi della zona retrocessione. Pochissimi i punti di vantaggio sulle ultime della classe, e proprio per questo tutto l’ambiente è consapevole che serve una sterzata nel minore tempo possibile. Quella col Milan non è di certo la partita più semplice, ma dopo il match conto la Salernitana anche i bianconeri sperano di poter fermare i ragazzi di Pioli.

Milan-Udinese, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Tourè, Castillejo, Rebic, Kalulu, Florenzi, Maldini, Krunic, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers. Allenatore: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Deulofeu, Beto. A disposizione: Padelli, Gasparini, Success, Jajalo, Udogie, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Pereyra, Soppy. Allenatore: Cioffi.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido.

IV UOMO: Gariglio.

VAR: Guida.

AVAR: Carbone.