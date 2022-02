“Meglio giocare…”: Juve ed Inter, l’obiettivo di mercato gela i club

Juve e Inter gelate dalle parole dell’obiettivo di mercato sul proprio futuro: ecco l’annuncio del giocatore

La Juventus e l’Inter sono molto attente agli sviluppi che prenderà il calciomercato nella prossima sessione estiva. Soprattutto per quei calciatori che giocano nelle squadre medio-piccole, che hanno la possibilità di crescere senza troppe pressioni. Squadre come Empoli, Udinese, Sassuolo. Insomma, progetti a lungo termine che permettono a calciatori -che nelle big non giocherebbero- di mettersi in mostra e sognare, oltre la maglia di un grande club, anche quella della nazionale.

E’ il caso, per esempio, dei vari gioielli del Sassuolo come Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca. Ma c’è anche un altro che sta facendo benissimo: è Davide Frattesi, che con Dionisi alla sua guida quest’anno ha giocato venticinque partite in Serie A -quasi tutte da titolare-, segnando quattro gol e siglando anche due assist. Ed è finito nel mirino delle big.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve e Inter, le parole di Frattesi sul futuro

Domani verrà pubblicata una doppia intervista su SportWeek a Scamacca e Frattesi. E’ stata però rivelata un’anticipazione, nel quale il centrocampista del Sassuolo parla del futuro. Nello specifico, se fosse meglio giocare in una squadra come quella dei neroverdi o essere la riserva in una big. Non si è fatta attendere la risposta di Frattesi: “Meglio giocare alla nostra età. Dopo uno o due anni fatti bene, sei pronto per il salto di qualità”.

LEGGI ANCHE >>> “Gare cancellate”: Guerra in Ucraina, ennesima mossa dal mondo dallo Sport

Parole chiare, che almeno per il momento mettono in guardia la Juve e l’Inter. Acquistare tanto per un giovane che ha bisogno di giocare, non ha molto senso. L’ideale è, per i due club, aspettare una maturazione più completa e poi tentare l’assalto nei prossimi mesi.