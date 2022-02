Genoa-Inter, infortunio al ginocchio per l’esterno: fuori in lacrime

Genoa-Inter, guai in arrivo per l’allenatore. Il calciatore esce dal campo in barella: in lacrime dopo l’infortunio al ginocchio.

Guai in vista per Blessin, allenatore del Genoa. L’infortunio di Andrea Cambiaso rischia di compromettere i suoi piani contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Al minuto 53 l’esterno era entrato in campo al posto di Nikola Maksimovic.

Pochi minuti dopo, però, è arrivato l’appuntamento con la sfortuna. Al minuto 59, infatti, ha riscontrato un infortunio al ginocchio sinistro. L’ingresso dei sanitari in campo è stato perentorio: accompagnato fuori dal terreno di gioco in barella. Calciatore in lacrime, condizioni da monitorare.

Genoa-Inter, infortunio Cambiaso: le condizioni

L’infortunio al ginocchio sinistro sembra piuttosto preoccupante visto che c’è stato bisogno di accompagnare il calciatore fuori in barella. Per Cambiaso solo sei minuti in campo e tante lacrime.

Il Genoa non ha ancora diramato alcun comunicato ufficiale circa le condizioni del calciatore. Con ogni probabilità nell’immediato post gara verranno effettuati i primi accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio. C’è preoccupazione tra i tifosi liguri. Nei prossimi e solo dopo controlli più approfonditi potranno essere chiarite le effettive condizioni fisiche dell’esterno di Blessin.