Tutto pronto per il fischio di inizio di Genoa-Inter, gara della ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle 21:00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Genoa-Inter, gara valida per il ventisettesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova, la formazione rossoblù di Blessin ospita i nerazzurri di Simone Inzaghi. La gara mette in palio punti importantissimi per entrambe le formazioni in ottica classifica generale.

I padroni di casa sono alla ricerca di punti utili per allontanarsi dalla zona retrocessione e scacciare via gli spettri della Serie B. Il club lombardo, invece, è deciso a riprendersi la testa della classifica di Serie A e a tenere a bada la SSC Napoli di Luciano Spalletti.

Genoa-Inter, le probabili formazioni

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj, Rovella; Amiri; Ekuban, Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Marchetti, Semper, Cambiaso, Ghiglione, Calafiori, Masiello, Melegoni, Portanova, Gudmundsson, Yeboah.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: I. Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Gagliardini, Darmian, Vecino, Vidal, Sanchez, Caicedo.