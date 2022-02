“Sono preoccupato”: Inter, la rivelazione di Inzaghi fa tremare i tifosi

Nel post partita di Genoa-Inter il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato l’ennesimo stop della sua squadra.

Nuovo stop dell’Inter di Simone Inzaghi che certifica la sua crisi non andando oltre lo 0 a 0 a Marassi contro il Genoa penultimo in classifica. I nerazzurri hanno evidenziato diverse lacune ed ora sono ben 313 i minuti dall’ultimo gol dei campioni d’Italia.

Il reparto offensivo nerazzurro è in difficoltà da mesi e dopo Lautaro Martinez, anche Dzeko ed Alexis Sanchez ora sono in evidente calo. Intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico nerazzurro ha rilasciato importanti dichiarazioni:

“Sono preoccupato, 40 tiri in due gare senza gol ti può far preoccupare. Dietro non abbiamo concesso nulla, ma dobbiamo far gol, indirizzando l’episodio nel modo giusto. Siamo stati anche sfortunati nella traversa colpita da D’Ambrosio”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, le parole di Inzaghi sulle difficoltà nerazzurre

Parlando delle difficoltà del club, il tecnico ha continuato in questo modo: “Il campo non permetteva di giocare, non era semplice ed il Genoa lanciava la palla in avanti. Abbiamo fatto 20 tiri e 14 angoli a zero, ci manca il gol ed eravamo ormai abituati a farlo”.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter non approfitta del pari del Milan: Blessin ferma Inzaghi

Il tecnico ha analizzato il motivo di questo momento difficile affermando: “C’è stanchezza mentale, si accumulano queste stanchezze nelle gare ma dobbiamo continuare. Ora sono 4 gare senza vittorie, eravamo abituati diversamente ma ora lavoreremo di più, dopo un’accurata analisi”.