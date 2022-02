“Ha segnato con la mano”: Milan-Udinese, caos e polemiche nel finale

Milan-Udinese è finita 1-1 tra le polemiche dei calciatori e dei tifosi rossoneri. Nell’occhio del ciclone c’è la rete di Udogie.

Il pareggio per 1-1 in Milan-Udinese non va già ai tifosi rossoneri che dopo il triplice fischio si sono scagliati contro la decisione dell’arbitro e del VAR. Alla squadra di Stefano Pioli, infatti, non è bastata la rete di Rafael Leao nel primo tempo per conquistare i tre punti.

Dopo novanta minuti più recupero, è arrivato un solo punto utile alla classifica generale di Serie A 2021/2022. Il gol messo a segno da Udogie nel secondo tempo, però, ha scatenato le ire dei supporters rossoneri che sui social hanno dimostrato tutto il proprio disappunto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Udinese, Marelli sul gol di Udogie

Una decisione dubbia quella di convalidare la rete di Udogie. Lo stesso direttore di gara ha avuto bisogno di confrontarsi con il VAR prima di prendere la decisioni finale. A scatenare la furia dei tifosi anche la stessa esultanza del calciatore dei friulani che è sembrato piuttosto titubante nell’esultanza.

LEGGI ANCHE >>> L’Udinese frena il Milan: Pioli non allunga su Inter e Napoli

L’ex arbitro Luca Marelli, intervenuto dagli studi di ‘DAZN’, ha analizzato l’episodio e dichiarato quanto segue: “Gol di Udogie? C’è un movimento sospetto, tocca la palla con la mano sinistra. Non c’è la certezza al 100%, ma la sensazione è che il pallone sia stato deviato con il braccio sinistro. E’ molto largo, si muove verso il pallone. Fatico a capire il motivo per il quale non siano intervenuti”.