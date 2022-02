L’Udinese frena il Milan: Pioli non allunga su Inter e Napoli

Milan-Udinese è appena finita. Dopo novanta minuti di gioco più recupero il match è finito 1-1 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Niente da fare per il Milan di Stefano Pioli che si fa rimontare dall’Udinese di Gabriele Cioffi. Stop inatteso dei rossoneri che non riescono a blindare il primo posto in elenco dopo il pareggio interno per 1-1. Una frenata che rischia di cambiare nuovamente la classifica, in attesa della gara di questa sera dell’Inter di Simone Inzaghi che affronterà il Genoa di Blessin. Domenica sera toccherò, poi, al Napoli di Luciano Spalletti contro la Lazio.

Inter e Napoli, con una eventuale vittoria, si riporterebbero al primo posto in elenco generale, salendo a quota 57 punti. A quel punto raggiungerebbero i rossoneri e sarebbero tre le squadre pari merito.

Milan-Udinese, la sintesi del match

Finisce 1-1 al Meazza di San Siro il match della ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Udinese. Ad aprire le danze ci ha pensato Rafael Leao al minuto 29 L’attaccante rossonero, dopo aver sfruttato un cross morbido di Tonali, supera Becao e trafigge Silvestri.

Nella ripresa di ha pensato poi Udogie a segnare la rete del pareggio definitivo. Il gol dell’Udinese ha necessitato dell’intervento del VAR per un presunto tocco di mano. Dopo il check con il VAR, il direttore di gara ha poi assegnato la rete dell’1-1 definitivo.

Classifica Serie A

Milan*** 57 punti; Inter* e Napoli 54; Juventus 47; Atalanta* 44; Lazio 43; Fiorentina* 42; Roma 41; Verona 37; Torino* e Sassuolo 33; Empoli e Bologna* 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese* 26; Venezia* e Cagliari 22; Genoa 16; Salernitana** 14

*una partita in meno

**due partite in meno

*** una partita in più