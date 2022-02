Pioli furioso in diretta tv, attacco al VAR: “Errore grave, cosi non si può”

Tante polemiche dopo il match di Serie A tra Milan e Udinese. Importanti dichiarazioni di Stefano Pioli su una decisione arbitrale.

L’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A tra Milan e Udinese è finito a sorpresa in parità. Nella ripresa i friulani hanno pareggiato la rete degli uomini di Pioli di Leao con una rete del neo entrato Udogie.

La rete dei friulani arriva con un presunto tocco di mano del difensore che stoppa la palla ed insacca in rete. Nonostante il Var l’arbitro ha convalidato tra le proteste e l’incredulità dei presenti in campo.

Al termine del match il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN e come una furia ha criticato l’operato arbitrale, concentrandosi in particolare sulla scelta riguardante il gol degli ospiti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Pioli attacca l’arbitro per il match odierno

Il tecnico rossonero ha parlato in maniera criptica riguardo il gol: “Secondo me è un gol dubbio, è evidente che hanno segnato di mano. Ci sta che l’arbitro non abbia visto, ma che non abbia il VAR la vedo difficile. E’ un errore grave che ha deciso il risultato finale”. Il tecnico ha avuto da ridire anche sul tempo effettivo con la gara continuamente interrotta per i falli”.

LEGGI ANCHE >>> Genoa-Inter, la rivelazione di Marotta su Lautaro: “Non gioca perchè…”

Parlando delle polemiche degli ultimi tempi sul VAR Pioli è stato meno duro di altri colleghi del calibro di Gasperini e Sarri: “Non mi allineo a nessuno, parlo per me. Magari l’Udinese avrebbe pareggiato comunque, ma non cosi perchè il gol è di mano”.