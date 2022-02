“Ma come si fa…”, Agnelli gelato: Vlahovic, l’accusa spiazza tutti

La Juventus si prepara alla sfida contro l’Empoli ma intanto Vlahovic finisce nel mirino di un addetto ai lavori. L’accusa spiazza Agnelli.

Le ultime uscite in maglia bianconera non sono state del tutto all’altezza ma Dusan Vlahovic si è già preso la Juventus. Il serbo, arrivato nel corso della sessione invernale del mercato, ha potenziato il reparto offensivo a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri mettendo a segno in 5 presenze complessive un gol in campionato e uno in Champions League, nell’andata degli ottavi di finale contro il Villarreal.

In Serie A è a secco da 164 minuti, con il giocatore che proverà a ritrovare la via della rete già sabato sul campo dell’Empoli. Ad affiancarlo sarà uno tra Moise Kean ed Alvaro Morata, che in questi giorni si stanno contendendo l’ultima maglia da titolare: il ballottaggio proseguirà nelle prossime ore tuttavia al momento in pole position sembra esserci l’azzurro.

Ulteriori aggiornamenti in merito con tutta probabilità arriveranno oggi, nel corso della conferenza stampa dell’allenatore. Nel frattempo, continua a far discutere l’operazione che ha portato a Torino Vlahovic ed il suo conseguente addio alla Fiorentina: a parlare dell’argomento, in particolare, è stato Walter Sabatini.

Juventus, che bordata a Vlahovic

Il direttore sportivo della Salernitana, durante un’intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’, ha infatti parlato del trasferimento concluso da parte della Juventus riservando parole al veleno nei confronti dell’attaccante serbo autore fin qui di 22 gol e 5 assist in 29 presenze stagionali complessive.

“Una roba ignobile. Insopportabile. Come fai a non avere nessuna riconoscenza per la società che ha creduto in te?”. Parole pesanti, destinata a far discutere e a creare polemica. Intanto Vlahovic guarda avanti e si prepara a diventare sempre più il protagonista principale del nuovo corso bianconero.