Agnelli incredulo: Empoli-Juventus, mani nei capelli per i tifosi

La Juventus sta vincendo con l’Empoli, ma c’è una brutta tegola sia per Allegri che per la società bianconera.

Da pochi minuti è terminato il primo tempo della gara tra Empoli e Juventus con il risutalto di 1-2 a favore dei bianconeri. I ragazzi di Allegri partono subito a spron battuto con le occasioni di Zakaria, Cuadrado e di Vlahovic. Il gol del vantaggio della ‘Vecchia Signora’ arriva al 32′ con il colpo di testa di Kean, ma l‘Empoli non demorde e pareggia, su azione da calcio d’angolo, con Zurkowski.

Pochi secondi prima della conclusione della prima frazione di gara arriva il nuovo vantaggio del team piemontese con la rete di Dusan Vlahovic. La Juventus ha l’obbligo di vincere questa partita sia per il quarto posto che per la lotta Scudetto, soprattutto dopo i pareggi di Milan ed Inter.

La stagione è entrata ormai nella sua fase decisiva. La Juventus, infatti, dopo la gara di oggi, sarà impegnata la settimana prossima nel match di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. I bianconeri sono impegnati anche in Champions League, dove martedì hanno pareggiato 1-1 nell’andata degli ottavi di finale contro il Villarreal. Il calendario juventino sarà molto fitto nelle prossime settimane e per Allegri è arrivata una pessima notizia dal match contro l’Empoli di Andreazzoli.

Empoli-Juventus, Zakaria costretto ad uscire per infortunio

Al 35′, infatti, si è accasciato al suolo Zakaria. Allegri è stato costretto ad inserire Locatelli al posto del centrocampista svizzero. Si teme un infortunio muscolare per l’ex Borussia Monchengladbach, che ha fatto subito il segno di un presunto stiramento. Il calciatore si è toccato l’inguine mentre usciva dal campo.

L’infortunio di Zakaria, problema alla regione adduttoria della coscia sinistra, non è per nulla una buona notizia per Massimiliano Allegri, visto che a centrocampo è già in emergenza dopo l’infortunio di McKennie contro il Villarreal. L’americano ha rimediato una frattura al piede, che lo terrrà lontano dai campi almeno per un paio di mesi.